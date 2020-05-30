30 Май 2020 2020-05-30T23:06:04+03:00

Астронавты Бенкен и Херли проведут около 19 часов на космическом корабле Фото: Кадр видео

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Ракета компании SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon взлетела из Космического центра Кеннеди в 15:22 по восточному времени 30 мая.

Первая ступень ракеты отделилась от второй ступени, которая имеет собственный двигатель, и успешно приземлилась. После отсоединения, включился двигатель второй ступени, это произошло через 2,5 минуты после старта.

- Чтобы достичь «орбитальной скорости», кораблю нужно будет преодолеть не менее 17 000 миль в час,- сообщает CNN.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782225" frameborder="0"></iframe> Первая ступень успешно отделилась.

Crew Dragon вышел на орбиту.

Это событие стало историческим - впервые в мире коммерческая компания запускает космический корабль. До этого такие масштабные проекты реализовали только за счет государственных корпораций. Возможность самостоятельно отправлять астронавтов в космос для США было делом месте - последние девять лет американцы пользовались помощью России для этого, они выкупали часть мест на борту российских "Союзов".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782222" frameborder="0"></iframe> Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась.

ИСТОЧНИК KP.RU