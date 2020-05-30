Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась
Ракета компании SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon взлетела из Космического центра Кеннеди в 15:22 по восточному времени 30 мая.
Первая ступень ракеты отделилась от второй ступени, которая имеет собственный двигатель, и успешно приземлилась. После отсоединения, включился двигатель второй ступени, это произошло через 2,5 минуты после старта.
- Чтобы достичь «орбитальной скорости», кораблю нужно будет преодолеть не менее 17 000 миль в час,- сообщает CNN.
Первая ступень успешно отделилась.
Crew Dragon вышел на орбиту.
Это событие стало историческим - впервые в мире коммерческая компания запускает космический корабль. До этого такие масштабные проекты реализовали только за счет государственных корпораций. Возможность самостоятельно отправлять астронавтов в космос для США было делом месте - последние девять лет американцы пользовались помощью России для этого, они выкупали часть мест на борту российских "Союзов".
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась.
ИСТОЧНИК KP.RU