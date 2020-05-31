Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня

31 Май 2020 2020-05-30T23:52:44+03:00

3599 человек выписаны из больниц после успешного лечения от ковида Фото: Иван МАКЕЕВ

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2367 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом - цифры распространения новой инфекции по Москве за минувшие сутки. Еще 3599 человек выписаны из больниц после успешного лечения от ковида. Также за 24 часа зафиксированы 74 летальных исходов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки чаще - городские власти ввели специальный график, в котором расписано, в какие дни могут гулять жители тех или иных домов. Это сделано, чтобы облегчить введенные ранее из-за эпидемии коронавируса ограничения, но при этом исключить масштабные народные гуляния. Как стало известно, люди смогут совершать такие прогулки в радиусе 2 км от своего дома. При этом сотрудники полиции будут совершать выборочные проверки граждан на улицах: не превысили ли они радиус, в своем ли районе гуляют (при наличии пропусков такие вопросы, конечно, снимаются). За нарушение - штраф в 4 тысячи рублей.

Между тем, у читателей «Комсомольской Правды» накопилось много уточняющих вопросов. Например, горожан интересует:

- как быть, если прописка у тебя в одном месте, а живешь ты в другом (с любимым человеком, родителями, да мало ли еще ситуаций бывает!),

- зачем москвичам оформлять пропуск для поездки на дачу, если в Подмосковье пропускной режим отмене уже больше недели назад,

- могут ли штрафовать не полицейские, а их гражданские помощники

В общем, мы собрали самые популярные вопросы и все подробно объяснили.

И кстати: все ранее выданные пропуска для поездок на работу, которые должны были действовать до 31 мая, теперь автоматически продлены до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU