2020-05-30T23:52:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 31 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
3599 человек выписаны из больниц после успешного лечения от ковида3599 человек выписаны из больниц после успешного лечения от ковидаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

2367 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом - цифры распространения новой инфекции по Москве за минувшие сутки. Еще 3599 человек выписаны из больниц после успешного лечения от ковида. Также за 24 часа зафиксированы 74 летальных исходов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки чаще - городские власти ввели специальный график, в котором расписано, в какие дни могут гулять жители тех или иных домов. Это сделано, чтобы облегчить введенные ранее из-за эпидемии коронавируса ограничения, но при этом исключить масштабные народные гуляния. Как стало известно, люди смогут совершать такие прогулки в радиусе 2 км от своего дома. При этом сотрудники полиции будут совершать выборочные проверки граждан на улицах: не превысили ли они радиус, в своем ли районе гуляют (при наличии пропусков такие вопросы, конечно, снимаются). За нарушение - штраф в 4 тысячи рублей.

Между тем, у читателей «Комсомольской Правды» накопилось много уточняющих вопросов. Например, горожан интересует:

- как быть, если прописка у тебя в одном месте, а живешь ты в другом (с любимым человеком, родителями, да мало ли еще ситуаций бывает!),

- зачем москвичам оформлять пропуск для поездки на дачу, если в Подмосковье пропускной режим отмене уже больше недели назад,

- могут ли штрафовать не полицейские, а их гражданские помощники

В общем, мы собрали самые популярные вопросы и все подробно объяснили.

И кстати: все ранее выданные пропуска для поездок на работу, которые должны были действовать до 31 мая, теперь автоматически продлены до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние новости на утро 31 мая 2020: раскрыта дата поступления российского лекарства от коронавируса в больницы
Бразилец Гилберт Бернс одержал победу над Тайроном Вудли в главном бою турнира UFC on ESPN 9
Найдена тайная страница принца Гарри в социальных сетях
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 2 477 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 31 мая 2020 года составило 38238 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 31 мая 2020: Названы подмосковные города, где больше всего зараженных ковидом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 31 мая 2020 года увеличилось до 78 324 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 31 мая 2020 года составило 178196 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 31 мая 2020: Столица готовится к прогулкам по графику, рабочие пропуска продлили до 14 июня
Более 70 человек задержали в Нью-Йорке во время протестов из-за смерти афроамериканца
Депутат Рады призвала вернуть Украине российский рынок
Белый дом заявил о намерении обсудить «будущее Китая» на саммите
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «доширак»
Специалисты спрогнозировали цены на туристические путевки в России
Сергей Крикалев объяснил разницу между Crew Dragon и российским «Орлом»
Российский космонавт рассказал о заявках туристов на полеты в космос
Жители Аргентины устроили акции протеста «за» и «против» карантина по коронавирусу
Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября
О погоде в Москве на 31 мая 2020 года рассказали синоптики
Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon