Рабочие пропуска в Москве продлили до 14 июня автоматически
Все цифровые рабочие пропуска в Москве, действовавшие до 31 мая, автоматически продлили до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
- Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты, - передаёт ТАСС слова пресс-службы.
Напомним, наличие цифрового пропуска для поездок на автомобиле и общественном транспорте в Москве стало обязательным с 15 апреля.
Сайт KP.ru сообщал ранее, что с 1 июня в Москве смягчат ограничительные меры. Заработают почти все магазины, по утрам можно будет заниматься спортом на улице и гулять по расписанию. Режим самоизоляции и цифровых пропусков сохраняется по крайней мере до 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU