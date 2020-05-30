Рабочие пропуска в Москве продлили до 14 июня автоматически

30 Май 2020 2020-05-30T15:37:24+03:00

В Москве цифровые рабочие пропуска, действовавшие до 31 мая, автоматически продлили до 14 июня Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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Все цифровые рабочие пропуска в Москве, действовавшие до 31 мая, автоматически продлили до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

- Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты, - передаёт ТАСС слова пресс-службы.

Напомним, наличие цифрового пропуска для поездок на автомобиле и общественном транспорте в Москве стало обязательным с 15 апреля.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что с 1 июня в Москве смягчат ограничительные меры. Заработают почти все магазины, по утрам можно будет заниматься спортом на улице и гулять по расписанию. Режим самоизоляции и цифровых пропусков сохраняется по крайней мере до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU