Астронавты взяли на борт корабля Crew Dragon игрушечного динозавра

30 Май 2020 2020-05-30T23:50:56+03:00

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Астронавты, которые сегодня полетели к Международной космической станции на коммерческом корабле Crew Dragon, взяли на борт суда мягкую игрушку в виде динозавра. Плюшечный член экипажа корабля называется Space Dino. Видеозапись, на которой видно космического динозавра, опубликовали НАСА.

Как правило, космонавты берут с собой в космические корабли мягкие игрушки, которые помогают им понять, наступило ли состояние невесомости. Кроме того, плюшевый друг является неким талисманом команды. В 2019 году российский космонавт Сергей Крикалев брал с собой на орбиту плюшевого медвежонка – самую любимую игрушку своего ребенка. После полугода пребывания в космосе мягкая игрушка вернулась к законному владельцу.

Как ранее писал сайт kp.ru, до последнего не было ясно, состоится ли сегодня, 30 мая, запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. За несколько часов до предполагаемого пуска на стартовой площадке начался сильный дождь, однако повторно отменять вылет все-таки не стали. На борту судна находятся американские астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен.

Событие стало по-настоящему историческим и уникальным – первый раз за всю историю в мире коммерческая компания запускает космический корабль. Для США запуск корабля стал еще более важным событием, чем для других стран – американцы последние десять лет пользовались помощью России для полетов своих космонавтов до Международной космической станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="874" height="490" src="https://www.kp.ru/video/embed/782228" frameborder="0"></iframe> Небольшая игрушка у одного из астронавтов - Space Dino..Игрушки на борту служат надежным индикатором невесомости. Видео: НАСА

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ИСТОЧНИК KP.RU