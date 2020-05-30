Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

30 Май 2020 2020-05-30T23:01:37+03:00

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Космический корабль Crew Dragon запустили к МКС 30 мая. Несмотря на то, что за пару часов до запуска на стартовой площадке начался дождь, вылет отменять не стали. До последнего не было ясно, состоится историческое событие или нет. Еще днем вероятность полета оценивали в 50 процентов. За час до старта этот показатель увеличился до 70 процентов.

Астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен заняли места на корабле за несколько часов до отправления. Они проверили системы, а перед самым стартом по традиции обменялись контрольными сообщениями с центром управления полетом:

- Знайте, что мы с вами, летите и наслаждайтесь видами нашей удивительной планеты,- пожелали астронавтам коллеги.

- Для нас большая честь участвовать в этом проекте по возвращению Соединенных Штатов в стартовый бизнес. Мы поговорим с вами с орбиты, спасибо,- ответили с корабля Crew Dragon, переговоры проводит CNN.

Сколько пробудут астронавты на МКС, пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782226" frameborder="0"></iframe> Старт корабля Crew Dragon к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU