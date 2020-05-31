2020-05-31T03:36:42+03:00
В мире

Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентября

На саммит американский президент хочет пригласить Россию
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп намерен отложить очный саммит G7 до сентябряТрамп намерен отложить очный саммит G7 до сентябряФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен отложить очный саммит G7 до сентября этого года. Ранее саммит «семерки» должен был состояться в конце июня текущего года, сообщает в субботу пресс-пул Белого дома.

Дональд Трамп также выразил желание пригласить на встречу G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

- Президент откладывает саммит до сентября и планирует пригласить представителей РФ, Индии, Австралии и Южной Кореи, - сообщили представители официальной резиденции главы Соединенных Штатов.

Сам Трамп, чье слова цитирует пул, отметил, что считает «семерку» устаревшей группой государств, которая не может «надлежащим образом представляет то, что происходит в мире».

Как сообщал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель ранее отклонила приглашение американского президента на саммит G7 на территории Штатов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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