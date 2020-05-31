2020-05-31T08:04:20+03:00
В мире

Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста

На ноге птицы был написан номер, который посчитали за тайный код боевики на спорной территории между Пакистаном и Индией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет арестаГолубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет арестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После трех лет ареста индийская полиция все-таки освободила пакистанского голубя, который ранее пролетел через спорную границу между двумя странами, что в Индии назвали попыткой слежки.

Голубя арестовали в октябре 2016 года. Подозрения вызвал номер, написанный на ноге птицы. Предполагалось, что это тайный код, которые используют боевики на спорной территории. Однако, в ходе обследования полиция не нашла ничего подозрительного.

Изначально пернатый принадлежал пакистанскому рыбаку, который утверждал, что голубь участвовал в птичьих гонках, а цифры на его ноге — это номер телефона владельца.

«Это просто невинная птица», - заявил хозяин и призывал граждан Индии вернуть голубя ему, а не передавать ее полиции.

На данный момент неизвестно в какую сторону полиция выпустила пернатого и вернулся ли он к своему хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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