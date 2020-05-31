Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
После трех лет ареста индийская полиция все-таки освободила пакистанского голубя, который ранее пролетел через спорную границу между двумя странами, что в Индии назвали попыткой слежки.
Голубя арестовали в октябре 2016 года. Подозрения вызвал номер, написанный на ноге птицы. Предполагалось, что это тайный код, которые используют боевики на спорной территории. Однако, в ходе обследования полиция не нашла ничего подозрительного.
Изначально пернатый принадлежал пакистанскому рыбаку, который утверждал, что голубь участвовал в птичьих гонках, а цифры на его ноге — это номер телефона владельца.
«Это просто невинная птица», - заявил хозяин и призывал граждан Индии вернуть голубя ему, а не передавать ее полиции.
На данный момент неизвестно в какую сторону полиция выпустила пернатого и вернулся ли он к своему хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU