31 Май 2020 2020-05-31T08:04:20+03:00

Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ноге птицы был написан номер, который посчитали за тайный код боевики на спорной территории между Пакистаном и Индией

Изменить размер текста: A A

После трех лет ареста индийская полиция все-таки освободила пакистанского голубя, который ранее пролетел через спорную границу между двумя странами, что в Индии назвали попыткой слежки.

Голубя арестовали в октябре 2016 года. Подозрения вызвал номер, написанный на ноге птицы. Предполагалось, что это тайный код, которые используют боевики на спорной территории. Однако, в ходе обследования полиция не нашла ничего подозрительного.

Изначально пернатый принадлежал пакистанскому рыбаку, который утверждал, что голубь участвовал в птичьих гонках, а цифры на его ноге — это номер телефона владельца.

«Это просто невинная птица», - заявил хозяин и призывал граждан Индии вернуть голубя ему, а не передавать ее полиции.

На данный момент неизвестно в какую сторону полиция выпустила пернатого и вернулся ли он к своему хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU