2020-05-31T14:17:47+03:00
Общество

Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФ

По словам пресс-секретаря, президент призывает всех не "интуичить" и примет решение, опираясь на четкие данные ученых
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФПесков рассказал, когда Путин объявит новую дату голосования по Конституции РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новую дату голосования по Конституции РФ президент России Владимир Путин объявит, когда посчитает нужным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал всех опираться на четкие данные ученых по эпидемиологической обстановке, а не додумывать и «интуичить».

«Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», - сказал представитель главы государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

Напомним, что изначально голосование по внесению изменений в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля и этот день объявили не рабочим. Однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции проведение пришлось отложить на неопределенный срок. Как писал сайт kp.ru, Путин сообщил о таком решении 25 марта во время обращения к народу и подчеркнул, что выбор новой даты будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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