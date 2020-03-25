Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна

25 Март 2020 2020-03-25T17:20:50+03:00

Путин сообщил о переносе голосования по изменениям в Конституции РФ 2020

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Президент России Владимир Путин во время обращения к народу в среду, 25 марта, сообщил о переносе голосования по изменениям в Конституцию.

Новая дата пока неизвестна. Решение будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации. Изначально планировалось, что голосование состоится 22 апреля, но из-за распространения коронавируса многие массовые мероприятия начали отменять.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что главное - это жизни, здоровье и безопасность граждан, а потому было принято решение о переносе даты.

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"Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования", - подчеркнул Владимир Владимирович.

Он добавил, что очень серьезно относится к вопросу внесения поправок в Конституцию, а потому вновь будет просить россиян высказать свое мнение по этому принципиальной и ключевой для страны теме.

Прямая онлайн-трансляция выступления президента России ведется на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768713" frameborder="0"></iframe> Путин: Голосование по поправке к Конституции надо перенести.

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ИСТОЧНИК KP.RU