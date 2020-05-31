МИД России призвал остановить полицейский произвол в США
В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ в лицо роосийскому корреспонденту
МИД РФ призывает должным образом отреагировать на этот произвол с сотрудниками СМИ в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
В Министерстве иностранных дел России назвали необоснованной жестокостью распыление полицией Миннеаполиса спрея в лицо корреспонденту РИА Новости.
В МИД также сообщили, что Россия призывает правозащитные общественные организации и профильные международные структуры отреагировать на произвол должным образом.
Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули во время акции протеста в Остине.
ИСТОЧНИК KP.RU