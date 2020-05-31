МИД России призвал остановить полицейский произвол в США

31 Май 2020 2020-05-31T15:47:20+03:00

МИД РФ призывает должным образом отреагировать на этот произвол с сотрудниками СМИ в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ в лицо роосийскому корреспонденту

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В Министерстве иностранных дел России назвали необоснованной жестокостью распыление полицией Миннеаполиса спрея в лицо корреспонденту РИА Новости.

В МИД также сообщили, что Россия призывает правозащитные общественные организации и профильные международные структуры отреагировать на произвол должным образом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782292" frameborder="0"></iframe> Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули во время акции протеста в Остине.

ИСТОЧНИК KP.RU