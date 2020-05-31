2020-05-31T17:43:07+03:00
Наука

Рогозин после запуска Crew Dragon объяснил свои слова о батуте

Глава Роскосмоса заявил, что это была не шутка, а угроза
Ася КУЗНЕЦОВА
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В 2014 году Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батутаВ 2014 году Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батутаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил своё высказанное в 2014 году предложение запускать американских астронавтов в космос с помощью батута.

- Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали, - заявил Рогозин в своём Twitter.

Напомним, в 2014 году США ввели санкции против России. Они касались в том числе космической отрасли. Занимавший на тот момент пост вице-премьера России Дмитрий Рогозин посоветовал США использовать батуты вместо "Союзов" для доставки астронавтов на МКС.

- Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, - написал тогда Рогозин также в своём Twitter.

Вчера, 30 мая, компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Сегодня, 31 мая, он успешно стыковался с МКС.

С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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