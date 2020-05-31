Рогозин после запуска Crew Dragon объяснил свои слова о батуте

31 Май 2020 2020-05-31T17:43:07+03:00

В 2014 году Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса заявил, что это была не шутка, а угроза

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил своё высказанное в 2014 году предложение запускать американских астронавтов в космос с помощью батута.

- Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И её услышали, - заявил Рогозин в своём Twitter.

Напомним, в 2014 году США ввели санкции против России. Они касались в том числе космической отрасли. Занимавший на тот момент пост вице-премьера России Дмитрий Рогозин посоветовал США использовать батуты вместо "Союзов" для доставки астронавтов на МКС.

- Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, - написал тогда Рогозин также в своём Twitter.

Вчера, 30 мая, компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Сегодня, 31 мая, он успешно стыковался с МКС.

С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

ИСТОЧНИК KP.RU