Вокалист группы "Земляне" разрешил Илону Маску петь песню "Трава у дома"
Вокалист группы "Земляне" Сергей Скачков заявил, что пока не смотрел ролик, на котором Илон Маск поёт песню 1983 года "Трава у дома", и добавил, что "у них нет достойной песни", поэтому "пускай поют нашу".
- Нет, не слышал. Молодцы, у них же нет достойной песни. Пускай поют нашу. У них нет ничего подобного, у нас есть песня, а у них нет. Пускай все поют: китайцы, японцы, - заявил скачков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, вчера, 30 мая, в США состоялся запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска Space X. Сегодня корабль успешно пристыковался к МКС с двумя астронавтами на борту.
Ролик с применением DeepFake технологии для соединения изображения и видео стал вирусным именно после успешного запуска корабля Маска к МКС.
Элон Маск исполняет песню Трава у дома группы Земляне .Видео сделано с помощью технологии замены лиц DeepFake
ИСТОЧНИК KP.RU