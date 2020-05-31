2020-05-31T19:30:03+03:00
Общество

Вокалист группы "Земляне" разрешил Илону Маску петь песню "Трава у дома"

Сергей Скачков отреагировал на пародийный ролик с основателем Space X
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песня группы "Земляне" стала гимном российской космонавтики в 2009 годуПесня группы "Земляне" стала гимном российской космонавтики в 2009 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вокалист группы "Земляне" Сергей Скачков заявил, что пока не смотрел ролик, на котором Илон Маск поёт песню 1983 года "Трава у дома", и добавил, что "у них нет достойной песни", поэтому "пускай поют нашу".

- Нет, не слышал. Молодцы, у них же нет достойной песни. Пускай поют нашу. У них нет ничего подобного, у нас есть песня, а у них нет. Пускай все поют: китайцы, японцы, - заявил скачков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, вчера, 30 мая, в США состоялся запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска Space X. Сегодня корабль успешно пристыковался к МКС с двумя астронавтами на борту.

Ролик с применением DeepFake технологии для соединения изображения и видео стал вирусным именно после успешного запуска корабля Маска к МКС.

Элон Маск исполняет песню Трава у дома группы Земляне .Видео сделано с помощью технологии замены лиц DeepFake

ИСТОЧНИК KP.RU

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