2020-05-31T18:24:58+03:00
Наука

Опубликовано видео стыковки Crew Dragon с МКС

Пилотируемый корабль успешно пристыковался с Международной космической станцией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на бортуКорабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на бортуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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NASA опубликовало видео стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.

Старт корабля прошёл накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На его борту два астронавта - Боб Бенкен и Даг Херли.

Сегодня, 31 мая, корабль успешно пристыковался к МКС.

Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.

Главу NASA Джима Брайденстайна и основателя Space X Илона Маска поздравил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

После успешного старта корабля Илон Маск заявил: "Батут работает". Его слова стали ответом на заявление Рогозина в 2014 году. Тогда после введения США антироссийских санкций занимавший пост вице-премьера Рогозин написал в своём Twitter: "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..

ИСТОЧНИК KP.RU

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