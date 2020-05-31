Опубликовано видео стыковки Crew Dragon с МКС
NASA опубликовало видео стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
Старт корабля прошёл накануне, 30 мая, с мыса Канаверал в США при помощи ракеты-носителя Falcon 9. На его борту два астронавта - Боб Бенкен и Даг Херли.
Сегодня, 31 мая, корабль успешно пристыковался к МКС.
Это первый в истории частный пилотируемый полёт. Его проводит основанная Илоном Маском компания Space X. С 2011 года астронавты NASA летали на орбитальную станцию исключительно на российских кораблях.
Главу NASA Джима Брайденстайна и основателя Space X Илона Маска поздравил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
После успешного старта корабля Илон Маск заявил: "Батут работает". Его слова стали ответом на заявление Рогозина в 2014 году. Тогда после введения США антироссийских санкций занимавший пост вице-премьера Рогозин написал в своём Twitter: "Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".
Стыковка успешно завершена! Crew Dragon на МКС..
ИСТОЧНИК KP.RU