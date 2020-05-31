Попова рассказала, как будут выходить из ограничений регионы России

31 Май 2020 2020-05-31T20:09:40+03:00

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Ограничения, принятые из-за распространения коронавируса, не будут сняты в России одномоментно. Каждый регион будет снимать отдельные ограничения постепенно, исходя из ситуации с распространением коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше.

- Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество - гораздо меньшее, конечно, - на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен, - заявила Попова в эфире "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU