Попова рассказала, как будут выходить из ограничений регионы России
Ограничения, принятые из-за распространения коронавируса, не будут сняты в России одномоментно. Каждый регион будет снимать отдельные ограничения постепенно, исходя из ситуации с распространением коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она уточнила, что регионов, где снижается коэффициент распространения инфекции, каждый день становится больше.
- Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным, сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество - гораздо меньшее, конечно, - на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен, - заявила Попова в эфире "Россия 24".
ИСТОЧНИК KP.RU