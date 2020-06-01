2020-05-31T21:03:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 1 июня 2020: открытие торговых центров и парков

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 1 июня 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве с 1 июня возобновляют работу предприятия торговлиВ Москве с 1 июня возобновляют работу предприятия торговлиФото: Михаил ПАТЛИС
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Москвичи с 1 июня могут выходить на прогулку в парк, сходить за покупками в торговые центры, отремонтировать машины и почистить одежду в химчистках.

- В Москве с 1 июня возобновляют работу предприятия торговли, часть предприятий бытового обслуживания и ярмарки выходного дня. Всего откроется более 56 тысяч предприятий, где работает около 300 тысяч сотрудников, - сказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Департаменте транспорта сказали, что не нужно приходить 1 июня в кассы метро, чтобы продлить проездные. Сделать это можно будет после 14 июня.

- Продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня вы совершили не более 22 поездок. Например, ваш проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня (2 дня марта+22 дня апреля), - рассказали в ведомстве.

Синоптики советуют не выходить из дома без зонтика, так как еще всю неделю будут кратковременные дожди. Обещают, что погода не будет устанавливать очередные рекорды – май уже назвали самым дождливым за последние 87 лет.

Стали известны новые подробности о предстоящем Параде Победы, пресс-секретарь Владимира Путина высказал мнение, что уже к 24 июня от карантинного режима ничего не останется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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