Самый дождливый май в Москве за 87 лет: Сетунь подтопила мосты, а Яуза снова вышла из берегов

Столица справляется с большим количеством осадков, к утру 31 мая снова из берегов вышла Яуза, москвичи сообщают, что река Сетунь подтопила мосты в Матвеевском.

- В городе сегодня на дежурство вышло 250 бригад и более 200 единиц специализированной техники, - рассказали «КП» в «Мосводостоке». – Специалисты проводят работы по промывке водосточной сети, по ликвидации временных скоплений воды и очищаем оголовки рек, чтобы не было повторений подобных ситуаций.

За ситуаций с Яузой, а это вторая по значению московская река, следит глава округа СВАО Алексей Беляев. Напомним, вода затопила проезжую часть под мостом на пересечении Сельскохозяйственной улицы и проспекта Мира. Автомобилисты не могли проехать из-за разлившейся речки Каменка в Ростокине. К тому же в Отрадном река Лихоборка залила дорожки в парке «Отрада».

- Уже более суток служба «Мосводостока» откачивает воду и расчищает забивающийся в решетки коллекторных сооружений мусор, который и является одной из причин того, что уровень воды в реках повышен, - цитирует «Звездный бульвар» главу округа СВАО Алексея Беляева.

Ликвидировать последствия одномоментно не получится, потребуется какое-то время чтобы «просушить» затопленные территории. Но и дожди пока не останавливаются. Синоптики уже называют это май самым дождливым в Москве за последние 87 лет.

Ликвидировать последствия одномоментно не получится, потребуется какое-то время чтобы «просушить» затопленные территории. Фото: АГН "Москва"

- Норма мая 51 мм (по данным станции ВДНХ). Самое большое количество осадков, которое выпадало в мае - 131,7 мм – такое было в 1933 году. Сейчас уже выпало 146,9 мм – это почти 290% от месячной нормы. Это самый дождливый май. Львиная доля осадков пришла на последние три дня, - говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Что будет с погодой с 1 июня?

- Сильные дожди закончатся и уже с 1 июня будут кратковременные дожди. Дождливо будет всю неделю. Температура постепенно будет повышаться – днем будет около +20… +24 градусов. Ожидается солнце 6 и 7 июня, но все равно будут кратковременные дожди, - сказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782186" frameborder="0"></iframe> В Тропаревском парке утонул мост.

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