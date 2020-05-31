Во время протестов в США арестовали более 1 699 человек

31 Май 2020 2020-05-31T22:46:36+03:00

В США во время протестов арестовали более 1 700 человек Фото: REUTERS

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В ходе массовых акций протеста, превратившихся в уличные беспорядки в США, арестованы по меньшей мере 1 699 человек, сообщает ABC News.

В Нью-Йорке задержали 345 человек, пострадали 33 полицейских. В Индианаполисе во время протестов один человек погиб и трое ранены.

25 мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб при задержании после сообщения о том, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой в магазине и сел пьяным за руль.

Приехавшие полицейские штата Миннесота попросили его выйти из машины, надели наручники и повалили на землю. Один из них надавил Флойду коленом на горло. На видео, снятом очевидцами, видно, что полицейский давит на горло Флойду семь минут. Тот просит не убивать его и говорит, что не может дышать, а после потерял сознание. Флойд умер в больнице.

Всех четырёх полицейских уволили, но отсутствие расследования возмутило общественность и спровоцировало волну протестов, перешедших из Миннесоты на всю страну.

Полицейского Дерека Шовина, убившего Флойда, арестовали вчера, 30 мая, однако протесты уже перешли в беспорядки, грабежи и поджоги целых кварталов.

Властям пришлось ввести в Миннесоту федеральную нацгвардию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781921" frameborder="0"></iframe> Беспорядки в Миннеаполисе.

ИСТОЧНИК KP.RU