Умер Христо Явашев, автор работы «Розовые острова» в Майами
Художник скончался в возрасте 84 лет
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Сегодня, 31 мая, умер художник Христо Явашев, автор известной работы «Розовые острова» в Майами.
35 лет назад Христо показал миру сюрреалистическое, но прекрасное зрелище – он и его коллега Жанн-Клод окружили 11 необитаемых островов миллионами квадратных метров розовой полипропиленовой ткани так, что острова стали выглядеть, как гигантские лилии в тропическом солнечном свете.
ИСТОЧНИК KP.RU