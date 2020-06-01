В Москве от коронавируса умерли еще 76 пациентов

1 Июнь 2020 2020-06-01T00:46:02+03:00

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В российской столице за минувшие сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Москве зарегистрировано 2 553 летальных исхода от заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

По последним данным специалистов, на сегодняшний день России зафиксировано 405 843 случая заражения коронавирусном, инфекцию обнаружили во всех регионах страны. За весь период от заболевания и осложнений после него погибли 4 693 жителя страны, выздоровели 171 883 пациента с ранее подтвержденным диагнозом.

Напомним, что с 1 июня в российской столице начинается второй этап снятия ограничения, ранее введенных властями для предотвращения распространению инфекции. В городе начинают открываться торговые точки, разрешены прогулки по графике, велопрокат, но продолжает действовать масочный режим.

Как писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будут выходить из ограничений и режима самоизоляции другие регионы государства. Она отметила ежедневный рост числа регионов с низким коэффициентом распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU