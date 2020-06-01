1 Июнь 2020 2020-06-01T01:13:57+03:00

С 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения ограничений по коронавирусу Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Второй этап снятия ограничений в Москве стартует с 1 июня этого года. С понедельника в городе возобновят работу некоторые предприятия торговли и сферы услуг, жители российской столицы теперь смогут выходить на прогулки, но с рядом ограничений и по графику. Ношение масок стало обязательным везде, кроме дома. Соответствующее распоряжение издал мэр Москвы Сергей Собянин.

Прогулки с ограничениями

С 1 июня власти города разрешили жителям выходить из дома на прогулки. Гулять смогут все граждане, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, кроме зараженных коронавирусом, контактировавших с ними, людей с признаками ОРВИ или подозрением на заражение. Не смогут выходить на прогулки также граждане, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например, после возвращения из других государств.

Для свободного перемещения снова будут открыты столичные парки и зеленые территории, за исключением «Зарядья». А вот парки аттракционов, детские и спортивные площадки останутся под запретом.

Жителям Москвы посоветовали ограничить радиус своего передвижения до двух километров от своего дома. Собираясь на прогулку, москвичи смогут узнать о загруженности конкретного места и решить, стоит ли туда ходить. Данные будут публиковать специалисты сервиса «Яндекс».

В столице ввели особые график прогулок. Заниматься спортом на улице можно каждый день с 9:00 по московскому времени. На прогулки выходить разрешили с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю (два раза в будние дни, один раз в выходной).

Индивидуальный график «прогулочных дней» можно узнать на портале mos.ru, "Яндексе" и мобильных сервисах.

Масочный и перчаточный режим

Носить средства индивидуальной защиты в Москве по-прежнему обязательно. Более того, масочный и перчаточный режим с 1 июня будут усилены. Носить СИЗ органов дыхания необходимо при выходе из дома по любой причине, в том числе для прогулок во дворе или занятий спортом на свежем воздухе. При этом на улице носить перчатки необязательно, а вот маски – строго необходимо. В помещениях, общественном транспорте, на работе и в магазинах нужно использовать и маски, и перчатки.

Открытие магазинов

С этого понедельника в Москве откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров, в том числе и гипермаркеты, при условиях соблюдения социального дистанцирования и усиленного режима дезинфекции. В торговых центрах смогут возобновить свою работу продовольственные и непродовольственные магазины, металлоремонт, пошив одежды, ремонт обуви, мойки, шиномонтажи, прачечные, химчистки, ремонт часов и ювелирных изделий, клининговые услуги.

Кинозалы, развлекательные и детские центры, спортзалы, некоторые бытовые услуги останутся закрытыми.

Снова начнут работать мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды, архитектурные и проектные бюро.

Прокат велосипедов

С 1 июня также откроется столичный прокат велосипедов. Брать данные средства передвижения смогут все желающие, но пользоваться велосипедами москвичам придется в перчатках, или после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым прикасались люди. Постоянную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката.

Тренировки сборных команд

В ходе снятия ограничений власти также решили открыть стадионы и спортивные объекты, на которых тренируются сборные московских и российских команд, а также игроки профессиональных спортивных клубов. На тренировках смогут присутствовать только спортсмены, тренеры, медики и самый необходимый персонал.

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ИСТОЧНИК KP.RU