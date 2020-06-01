С 14 мая в России отменят комиссию за межрегиональные переводы внутри банка

1 Июнь 2020 2020-06-01T02:18:31+03:00

В настоящее время некоторые банки берут за «роуминг» до 1,5% от суммы перевода

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В России с 14 июня текущего года будет отменен так называемый «банковский роуминг» - комиссии за переводы в пределах одного и того же банка, но в разных регионах страны. Данную инициативу предложили правительству государства Центробанк, Минфин и ФАС еще в прошлом году.

Ведомства провели тщательный анализ рынка дистанционных банковских переводов россиян и доказали, что от таких комиссий не выигрывает никто. «Банковский роуминг» также раскритиковал бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев.

- У нас огромная страна, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это не имеет никакого значения, никак не сказывается даже на затратах. Эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена,- отмечал политик.

В ответ на это глава Сбербанка Герман Греф говорил, что кредитная организация как раз готовиться отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году. Именно это и произойдет 14 июня.

Кроме того, уже с 1 июня Центробанк ограничит эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг: до конца сентября текущего года максимальное значение данных комиссий не сможет превышать одного процента.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года российские президент Владимир Путин подписал соответствующий нормативно-правовой акт об отмене комиссии за «банковский роуминг». Клиенты одного банка теперь не будут переплачивать из-за того, что их счета открыты в разных регионах России.

Это не единственное изменение, которое ждет россиян с июня этого года. Так, в начале месяца семьи с детьми получат обещанные единоразовые выплаты на каждого ребенка до 16 лет. «Комсомольская правда» собрала для вас список всех грядущих изменений в этом месяце, которые значительно повлияют на жизнь жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU