2020-06-01T09:13:39+03:00
В мире

Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность

Ведущий врач станы заявил, что многие "слишком паникуют" по поводу второй волны эпидемии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ведущий итальянский врач - эксперт по коронавирусу заявил, что вирус теряет активность. Альберто Зангрильо, глава больницы Сан-Раффаэле в Милане, рассказал о взятых мазках у новых зараженных. Анализ, который определяет количестве копий вируса в определенном объеме в биологической жидкости, называется вирусная нагрузка. Чем выше показатель, тем выше заразность и тяжелее течение болезни.

- Мазки, которые были выполнены за последние 10 дней, показали количественную вирусную нагрузку, которая была абсолютно бесконечно мала по сравнению с той, которая была проведена месяц или два месяца назад,- приводит его слова Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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