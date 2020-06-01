Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Всего для школьников на каникулах доступны более 300 учреждений разного типа, где смогут отдохнуть более 50 тысяч ребят. На организацию летней оздоровительной кампании из регионального и местных бюджетов направлено более 500 миллионов рублей.
В Южно-Сахалинске открылись 32 детские площадки при образовательных учреждениях. В школе № 7 областного центра с началом летнего отдыха ребят поздравил губернатор Валерий Лимаренко.
– По традиции летняя оздоровительная кампания стартует первого июня. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки было непросто организовать ее в эти сроки. Но мы это сделали, причем первыми в стране. Очень важно, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть, весело и с пользой для здоровья, - отметил Валерий Лимаренко. – Безусловно, особое внимание будем уделять обеспечению безопасности ребят, соблюдению санитарных требований. Думаю, что это никак не отразится на качестве самого отдыха. Он будет как всегда насыщен интересным событиями.
В школе № 7 областного центра с началом летнего отдыха ребят поздравил губернатор Валерий Лимаренко.
Всего в островных школах и других образовательных учреждениях летом будут работать около 290 лагерей дневного пребывания. Средняя стоимость путевок в них – от 2 до 17 тысяч рублей. Также откроются более 20 палаточных лагерей и 40 лагерей труда и отдыха.
Первым из шести стационарных загородных лагерей свои двери для школьников откроет «Чайка». После 15 июня заработают «Лесное озеро», «Юбилейный», «Юный железнодорожник», «Сахалинский Артек» и «Восток». Специализированные места детского отдыха посетят более 3,6 тысячи юных островитян.