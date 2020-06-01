Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:28:22+03:00

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Всего для школьников на каникулах доступны более 300 учреждений разного типа, где смогут отдохнуть более 50 тысяч ребят. На организацию летней оздоровительной кампании из регионального и местных бюджетов направлено более 500 миллионов рублей.

В Южно-Сахалинске открылись 32 детские площадки при образовательных учреждениях. В школе № 7 областного центра с началом летнего отдыха ребят поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

– По традиции летняя оздоровительная кампания стартует первого июня. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки было непросто организовать ее в эти сроки. Но мы это сделали, причем первыми в стране. Очень важно, чтобы ребята смогли хорошо отдохнуть, весело и с пользой для здоровья, - отметил Валерий Лимаренко. – Безусловно, особое внимание будем уделять обеспечению безопасности ребят, соблюдению санитарных требований. Думаю, что это никак не отразится на качестве самого отдыха. Он будет как всегда насыщен интересным событиями.

В школе № 7 областного центра с началом летнего отдыха ребят поздравил губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в островных школах и других образовательных учреждениях летом будут работать около 290 лагерей дневного пребывания. Средняя стоимость путевок в них – от 2 до 17 тысяч рублей. Также откроются более 20 палаточных лагерей и 40 лагерей труда и отдыха.

Первым из шести стационарных загородных лагерей свои двери для школьников откроет «Чайка». После 15 июня заработают «Лесное озеро», «Юбилейный», «Юный железнодорожник», «Сахалинский Артек» и «Восток». Специализированные места детского отдыха посетят более 3,6 тысячи юных островитян.