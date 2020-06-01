В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:24:51+03:00

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Идею выплаты пособий домохозяйкам обязательно необходимо вынести на обсуждение. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что ранее никакие выплаты и льготы для этой категории населения не рассматривались.

«Мотивы оказания поддержки домохозяйкам понятны. Это норма такого рода социальной поддержки, выплаты, которая у нас не практиковалась. Этот вопрос обязательно потребует дискуссии, он не будет простым», — цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что ранее было введено множество мер поддержки семьи в целом: пособия детям, льготы многодетным родителям и так далее. Однако поддержка домохозяек всегда была функцией самой семьи, а не государства.

«Эти категории мы ещё никогда отдельно в социальном плане не поддерживали. Это было функцией самой семьи, так что дискуссия на эту тему будет», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее в Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому домохозяйки будут получать пособия в размере МРОТ. Ожидается, что такие выплаты смогут поучать все, кто занимается «ведением домашнего хозяйства своей семьи», передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU