1 Июнь 2020 2020-06-01T12:02:40+03:00

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В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам ежемесячного пособия в размере 12 130 рублей. Проект закона разработали депутаты фракции ЛДПР. Они предложили выделить из бюджета деньги людям, которые ведут "домашнее хозяйство", под этим термином понимают обязанности по уходу за детьми и пожилыми родителями, уборку, приготовление пищи.

- Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены,- сказано в отзыве кабмина.

Законопроект отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU