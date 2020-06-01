2020-06-01T12:02:40+03:00
Общество

В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам

Ранее депутаты предложили назначить домохозяйкам выплату в 12 130 рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам ежемесячного пособия в размере 12 130 рублей. Проект закона разработали депутаты фракции ЛДПР. Они предложили выделить из бюджета деньги людям, которые ведут "домашнее хозяйство", под этим термином понимают обязанности по уходу за детьми и пожилыми родителями, уборку, приготовление пищи.

- Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены,- сказано в отзыве кабмина.

Законопроект отклонили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков
Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов
В Совфеде прокомментировали законопроект о выплатах домохозяйкам
Пандемия не смогла заставить россиян отказаться от ювелирных украшений
"Работали бок о бок с нашими врачами": Посол рассказал, как изменила ситуацию в Италии российская помощь
Расстояние между столиками кафе после пандемии должны увеличить до 1,5 метров
Пандемия урезала зарплаты у 40 процентов россиян
Частные клиники начнут лечить пожилых пациентов бесплатно
План по восстановлению экономики 1 июня представят президенту
Россияне назвали сумму, необходимую для успешного старта ребенка в жизни
Возобновлен транзит газа по магистрали Ямал-Европа
В России за сутки от коронавируса умерли 162 человека
Курс рубля на 1 июня: Доллар впервые с начала марта упал ниже 70 рублей
Сахалинская область открыла в стране летнюю оздоровительную кампанию для детей
Путин поручил включить в перечень пострадавших отраслей железнодорожные перевозки
Богатейшие россияне потеряли с начала года больше 30 миллиардов долларов
Премьер Армении Никол Пашинян вместе с семьей заразился коронавирусом
В Москве 2060 пациентов вылечились от коронавиурса
Итальянский доктор заявил, что коронавирус теряет активность
В Москве от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка
Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США