Домохозяйка в законе: в Госдуме предлагают платить зарплату неработающим женам и мамам

Накормить семью завтраком-обедом-ужином, прибраться, постирать, помочь детям с домашним заданием, развести их по кружкам, а вечером услышать: «Опять целый день дома сидела и ничего не делала». Это до боли знакомая домохозяйкам картина. Хотя домашние заботы - настоящая работа. А раз так, то и подход к ней должен быть соответствующий: с трудовым стажем и зарплатой. Перспективы такой реформы уже обсуждают в Госдуме.

Любая мама - труженица?

Началось все с петиции в интернете.

- Нужно зафиксировать статус домохозяек в трудовой книжке и учитывать в трудовом стаже, - говорят авторы инициативы. - А еще установить оплату по прожиточному минимуму.

Вот вам и рецепт решения демографической проблемы: семьи будут охотнее заводить детей, если матери будет капать хоть какая-то зарплата, а впереди ждать пенсия.

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей, приемных родителей при Департаменте труда и соцзащиты Москвы Ирина Полежаева хорошо знает, что такое труд домохозяйки. Она мать шестерых родных детей и 28 приемных.

- Моему старшему мальчику 38 лет, и все эти годы я непрерывно тружусь без всяких отпусков, - объясняет она. - Но при этом вроде бы сижу дома. Это действительно тяжелый труд: обеспечить продуктами, приготовить еду, одежду, помочь сделать уроки, отвести на кружки. Почему бы этот труд не оценить? Он же идет на благо общества.

По словам Полежаевой, их совет несколько лет назад выходил с подобной инициативой. Но как оценивать такой труд? Автоматически назначать любой маме с детьми зарплату, а затем пенсию?

- Сложно определить категории оценки этой деятельности как труда. Поэтому мы и зашли в тупик, - говорит Ирина Полежаева.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ

Рублевская жена с пособием

По оценкам экспертов, домохозяйками в России числятся 3,6 млн женщин (2,5% населения страны). Есть данные и про домохозяев - только по дому работают 300 тысяч российских мужчин.

Инициативу уже обсуждают в Госдуме.

- Любые меры соцподдержки для нуждающихся семей с детьми заслуживают уважения, - заявил «КП» депутат Госдумы Ярослав Нилов. - Но не должно получиться так, чтобы пособия получали условные рублевские домохозяйки с мужьями-олигархами. И поддерживать нужно не только матерей, но и отцов, занимающихся домашним хозяйством и воспитанием детей.

Кто же будет платить домохозяйкам зарплату (а вместе с ней - отчисления в пенсионный и другие фонды)? Мужья?

- Система социального, медицинского и пенсионного страхования такова, что работодатель направляет взносы во все внебюджетные фонды, - напоминает депутат. - Если человек не работает, то взносы в ФОМС за него направляет бюджет региона. В пенсионный фонд платит только работодатель либо сам гражданин самостоятельно. Если мы говорим про пенсию неработающего гражданина, эти взносы за него должно платить государство.

Но найдутся ли у государства средства на зарплаты женам и матерям?

- Мы предлагали выплачивать одиноким матерями или отцам несовершеннолетних детей до 10 тысяч рублей в месяц, но инициативу отклонили, - рассказывает Нилов. - Так что правительство не сможет найти средства еще и на домохозяек.

Серьезно обсуждать этот вопрос станут только после того, как интернет-петиция наберет 100 тысяч голосов (пока там значительно меньше). Прошение обсудят в правительстве, где решат, вносить ли его в качестве предложения в Госдуму.

Развод - значит увольнение?

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов категорически против домохозяек «в законе».

- Права неработающей замужней женщины защищены Семейным кодексом, - объясняет Храмов. - Все имущество, нажитое во время брака, делится пополам. Говорить о необходимости трудовых отношений просто глупо. Как будет называться увольнение домохозяйки с работы? Развод? Трудовые отношения обязательно предполагают наличие работодателя. Глава семьи, муж это или жена, не является таковым.

По мнению инспектора труда, у домохозяек с будущей пенсией могут появиться неожиданные проблемы.

- А что если налоговики захотят брать с домохозяек подоходный налог? - предостерегает он. - Тогда их приравняют к самозанятым, и хоть копеечку, но сдерут.

КОМПЕТЕНТНО

«Нигде в мире такого нет»

- В 50-х годах Институт медицины и труда проводил исследование, которым доказано, что интенсивность труда в домашнем хозяйстве равна пятилетнему стажу на основном производстве, - напомнил «КП» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. - Но эти исследования проводили во времена, когда труд женщин был значительно сложнее, потому что не было бытовой техники и прочих достижений цивилизации. Сейчас же говорить о том, что это какой-то особый труд, который должен оплачивался государством, бессмысленно. Нигде в мире такого нет.

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