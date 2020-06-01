Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Депутаты партии ЛДПР предложили выплачивать пособия домохозяйкам, то есть людям, которые занимаются ведением домашнего хозяйства и, как и все, нуждаются в поддержке в период пандемии. Соответствующий законопроект в понедельник внесут в Госдуму.
Депутат Вера Ганзя поддержала эту инициативу, но оговорилась, что выплаты должны действовать только в период пандемии.
- Вопрос здесь, конечно, спорный, потому что домохозяйки и были домохозяйками, то есть, они не имели никаких доходов. И поэтому компенсировать, по сути, таким людям нечего. А с другой стороны, они такие же граждане, они занимаются воспитанием детей. Поэтому небольшая сумма для поддержки этой категории граждан не помешала бы, - заявила Ганзя в эфире радио "Комсомольская правда".
При этом она отметила, что выступает категорически против введения таких пособий на постоянной основе. Действовать они должны только в период пандемии. По словам депутата, в такой непростой ситуации помогать надо абсолютно всем, кто в этом нуждается, не в зависимости от социального статуса человека.
Напомним, инициаторы законопроекта предлагают установить выплату домохозяйкам в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU