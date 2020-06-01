В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
Режим самоизоляции действует в столице до середины месяца
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В открывшихся торговых центрах Москвы практически нет посетителей.
С 1 июня в столице приступили ко второму этапу снятия блокировки - возобновляют работу непродовольственные магазины, москвичам разрешили гулять по графику, заработали прачечные и салоны по ремонту одежды и обуви. Что касается торговых центров, то наверстать упущенный доход, видимо, быстро не получится - клиенты не торопятся в ТЦ. Как сообщает РИА Новости, в магазинах очень мало посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU