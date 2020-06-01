Кремль: Границы России для иностранцев пока открывать не будут
В Кремле сообщили, что границы страны пока открывать не планируют. Ограничения ввели в связи с пандемией коронавируса, отменено международное сообщение, туристы меняют даты путевок или возвращают деньги за нереализованные туры. Тех, кто застрял в других странах, эвакуируют ежедневно.
- Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова ТАСС. - Действующий в России режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации, включая тех, кто приедет на парад Победы.
В 2020 году из-за коронавируса Парад Победы в Москве перенесли с весны на лето. Торжества состоятся 24 июня. Главам стран направили повторные приглашения к на участие в параде. Некоторые уже ответили. Например, планируется визит президента Абхазии, президент Сербии.
ИСТОЧНИК KP.RU