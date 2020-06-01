2020-06-01T14:42:37+03:00
Политика

Косачев об обвинениях России: Американская машина фейковых новостей, пыхтя и перхая, разразилась действом

Бывшая сотрудница администрации экс-президента США заявила, что за протестами может стоять Россия
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Протесты начались в МиннеаполисеПротесты начались в МиннеаполисеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявления американских политиков и СМИ, которые пытаются найти виновного в протестах в США.

Вот уже четвертый день в штатах не прекращаются бунты, поджоги и грабежи. Причиной стало убийство Джорджа Флойда, который погиб, по версии следствия, из-за офицера полиции. Дело связывают с расизмом, люди, которые вышли на протесты, требуют уважительного отношения к разным национальностям.

Столкновения полиции и протестующих, на лондонских демонстрациях по борьбе с расизмом.

Но бывшая сотрудница администрации Обамы Сьюзан Райс заявила в интервью CNN, что за этими протестами возможно стоит Россия.

Мужчину избили после того, как он прицелился в демонстрантов в Солт-Лейк-Сити.

- Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась таки давно спрогнозированным действом,- написал он в фейсбук.- И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья.

Сказанное Сьюзан Райс он считает оскорблением России. Того же мнения придерживается и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала обвинения американского политика "грязной манипуляцией".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зачем детям нужно делать прививки, объяснил иммунолог
Песков рассказа об отсутствии диалога России с Украиной и Грузией
НАТО модернизирует станцию "Глобус 3", чтобы следить за внутренними районами России
Россиянам, частично оплачивающим алименты, грозит уголовная ответственность
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
В Минпросвещения планируют разрешить школьникам проводить выпускные в очном формате
Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда перенесли на 8 июня
Косачев об обвинениях России: Американская машина фейковых новостей, пыхтя и перхая, разразилась действом
Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей
Путин поздравил с днем рождения заразившегося коронавирусом премьера Армении
В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу
«Это уникальный опыт»: Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования «Единой России»
Сбой в работе интернет-сервисов "Сбербанка" зафиксировали пользователи
Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению
Песков о беспорядках в США: Москва никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается
Кремль: Границы России для иностранцев пока открывать не будут
В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США "грязными методами и манипуляцией"
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков