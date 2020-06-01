Косачев об обвинениях России: Американская машина фейковых новостей, пыхтя и перхая, разразилась действом

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:42:37+03:00

Бывшая сотрудница администрации экс-президента США заявила, что за протестами может стоять Россия

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявления американских политиков и СМИ, которые пытаются найти виновного в протестах в США.

Вот уже четвертый день в штатах не прекращаются бунты, поджоги и грабежи. Причиной стало убийство Джорджа Флойда, который погиб, по версии следствия, из-за офицера полиции. Дело связывают с расизмом, люди, которые вышли на протесты, требуют уважительного отношения к разным национальностям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782374" frameborder="0"></iframe> Столкновения полиции и протестующих, на лондонских демонстрациях по борьбе с расизмом.

Но бывшая сотрудница администрации Обамы Сьюзан Райс заявила в интервью CNN, что за этими протестами возможно стоит Россия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782370" frameborder="0"></iframe> Мужчину избили после того, как он прицелился в демонстрантов в Солт-Лейк-Сити.

- Свершилось. Американская машина фейковых новостей со скрежетом, пыхтя и перхая, разразилась таки давно спрогнозированным действом,- написал он в фейсбук.- И это было бы очень смешно. Но будет грустно, потому что это может быть первой ласточкой, за которой прилетят стаи воронья.

Сказанное Сьюзан Райс он считает оскорблением России. Того же мнения придерживается и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала обвинения американского политика "грязной манипуляцией".

ИСТОЧНИК KP.RU