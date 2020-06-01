Мирные протесты в Вашингтоне переросли в погромы: ранены 50 агентов секретной службы США

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:00:18+03:00

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Протесты в Вашингтоне снова переросли в погромы и стычки с полицией. Активисты, которые вышли на улицы в связи с убийством Джорджа Флойда, поджигают припаркованные машины, громят магазины, вступают в стычки с полицией, пытаются прорваться к Белому дому.

Телеканал Fox News сообщает, что ранены 50 сотрудников Секретной службы безопасности США. Агенты уже несколько дней защищают Белый дом от протестующих. Сотрудников спецслужб хвалил за профессионализм президент США Дональд Трамп. Он назвал их "крутыми" и сдержанными, но готовыми дать отпор, если кто-то начнет вести себя агрессивно.

ИСТОЧНИК KP.RU