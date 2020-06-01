Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда перенесли на 8 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:52:11+03:00

Причины уточнять не стали, но вероятно дело в непрекращающихся акциях протеста

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В США перенесли первое судебное заседание по делу об убийстве Джорджа Флойда.

Обвиняемый офицер Дерек Шовен должен был предстать перед судом 1 июня, но предстанет только 8 числа. В судебном протоколе, на которое ссылается CNN, причина не названа, но вероятно, все дело в акциях протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782376" frameborder="0"></iframe> Автоцистерна въезжает в толпу протестующих в Миннеаполисе.

Волна, которая началась в Миннеаполисе, где и был убит Флойд, захватила больше десятка городов, объявлен общенациональный комендантский час, но толпа все равно выходит на "мирные протесты", которые почти всегда заканчиваются крушением магазинов, банков и драками с полицией.

1 июня режим ЧС введен в округе Вашингтон в связи с "насилием и кражами". В крупных городах, таких как Нью-Йорк и Филадельфия, протестующие устроили крупные пожары, бросая в здания бутылки с зажигательной смесью. Против них полиция применила слезоточивый газ.

Некоторые политики в США пытаются найти виноватого в этой истории за пределами США, в том числе в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782378" frameborder="0"></iframe> Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782424" frameborder="0"></iframe> «Мирный протест» в Нью-Йорке привел к вандализму и мародерству.

ИСТОЧНИК KP.RU