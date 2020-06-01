2020-06-01T15:59:16+03:00
В мире

В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок

Женщин из стран постсоветского пространства заманивали работой массажистками
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщин вербовали, публикуя рекламу на русскоязычных интернет-ресурсахЖенщин вербовали, публикуя рекламу на русскоязычных интернет-ресурсахФото: REUTERS
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В Израиле действовала преступная группа, которая занималась вербовкой женщин из стран постсоветского пространства, включая Россию. Руководила бандой тоже женщина. Ее личность не раскрывается, но сообщают, что ей 50 лет и она известна в спортивном мире Израиля.

Заманивали в страну потенциальных жертв обещаниями работы, в основном объявления были о трудоустройстве массажистками.

- Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг, - сообщил РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман.

Восемь человек задержаны, решается вопрос об аресте. В числе подозреваемых муж организатора банды. Пять жертв торговцев людьми получают психологическую помощь, им предоставили убежище. В действительности пострадавших может быть гораздо больше, уточняют в полиции Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
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