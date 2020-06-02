2 Июнь 2020 2020-06-01T22:29:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 2 624 человек. В столице за сутки жертвами заболевания covid-19 стал 71 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же в России общее официальное число смертей от коронавируса составляет 4 855 человек. Среди зараженных в настоящее время числятся 234 146 человек в разных региона государства. Тем временем выздоровели с начала эпидемии более 175 тысяч пациентов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, РФ уже вышла на плато по заболеваемости covid-19, а в 19 регионах власти приняли решение смягчить введенные в связи с распространением болезни ограничительные меры, в том числе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. В эту категорию попала и Москва. Также мэр города Серей Собянин заявил о возможности открытия определенных предприятий и продлении режима самоизоляции граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU