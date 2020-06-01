Захарова: США теряют право делать замечания по правочеловеческой проблематики
На фоне убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе и последовавших по всей стране протестов, переросших в беспорядки, США больше не могут называть себя ориентиром в вопросе о правах человека. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Всё, на сегодняшний момент этого права у них больше нет», — заявила представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в ходе беспорядков губернаторы американских штатов были вынуждены комендантский час и развернуть войска Национальной гвардии в 15 штатах США. При этом в Миннеаполисе, где произошло убийство Джорджа Флойда, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ. Такие же средства использовали и в Вашингтоне.
Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.
ИСТОЧНИК KP.RU