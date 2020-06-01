2020-06-01T23:12:33+03:00
Политика

Захарова: США теряют право делать замечания по правочеловеческой проблематики

Представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию с соблюдением прав человека в Штатах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На фоне убийства полицейским афроамериканца в Миннеаполисе и последовавших по всей стране протестов, переросших в беспорядки, США больше не могут называть себя ориентиром в вопросе о правах человека. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Всё, на сегодняшний момент этого права у них больше нет», — заявила представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в ходе беспорядков губернаторы американских штатов были вынуждены комендантский час и развернуть войска Национальной гвардии в 15 штатах США. При этом в Миннеаполисе, где произошло убийство Джорджа Флойда, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ. Такие же средства использовали и в Вашингтоне.

Протест против расизма и насилия в Вашингтоне исчезает в пожарах и грабежах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Безо льда очень тяжело": Загитова рассказала о возвращении в спорт
Захарова: США теряют право делать замечания по правочеловеческой проблематики
Цена на евро опустилась до 77 рублей
«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующим
Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"
Серия видеоскетчей покажет россиянам необходимость поправок в Конституцию
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Украинец на грузовике въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Беспрецедентный факт: за 6 часов власти перечислили 150 миллиардов рублей родителям 15 миллионов детей
ЦИК планирует рассмотреть внесение изменений в Порядок голосования по поправкам
Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%
"Культурная программа ждет вас": Владимир Путин наградил многодетную семью из Сызрани и позвал ее в Москву
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Оркестр МЧС поздравил болеющих коронавирусом пациентов с Днем защиты детей
В НАТО прокомментировали антироссийские маневры у границ России
Премьер Канады выступил против приглашения России не саммит G7
Медведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будут
Глава ВЦИОМ: 70% россиян поддержали перенос Парада Победы
ВОЗ: большинство переболевших коронавирусом полностью восстанавливаются
"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon
«Газпром» заключил долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди
Путин снял с занимаемых постов четырех генералов
«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса
Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку