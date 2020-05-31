31 Май 2020 2020-05-31T10:23:09+03:00

В ходе протестов в США погиб один человек Фото: REUTERS

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В американском городе Индианаполисе по меньшей мере один человек погиб и еще трое получили огнестрельные ранения массовый акции протеста после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции. Об этом сообщил начальник полиции города Рэндал Тейлор.

Как передаёт CNN, Тейлор также заявил, что среди один полицейский также получил незначительные ранения и правоохранительные органы начали расследования по факту беспорядков.

Как писал сайт kp.ru, в ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах. В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, люди вышли на ночной протест, несмотря на комендантский час. В итоге полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ, который использовали и в Вашингтоне.

Напомним, в связи с беспорядками, многие американские города были вынуждены ввести комендантский час. В их числе Лос-Анджелес, Миннеаполис и соседний с ним Сиэтл, Сент-Пол, Филадельфия, Атланта, Питтсбург.

ИСТОЧНИК KP.RU