Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов

31 Май 2020 2020-05-31T11:21:11+03:00

В результате беспорядков погиб один человек [видео]

Изменить размер текста: A A

США охватили массовые акции протеста, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.

Такие меры приняли власти Миннеаполиса, Лос-Анджелеса, Луисвилле, Колумбии, Денвере, Портленде, Милуоки, Коламбусе, а также соседний городов - Сиэтл, Сент-Пол, Филадельфия, Атланта, Питтсбург.

В результате беспорядков погиб один человекФото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, уже известно об одной жертве беспорядков в американском городе Индианаполисе, где еще трое получили огнестрельные ранения и был ранен один полицейский.

По последним данным, задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах. В Миннеаполисе, где протестующие вышли на ночной митинг, несмотря на комендантский час, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ, который использовали также и в Вашингтоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782251" frameborder="0"></iframe> Вокруг полицейского участка в Миннеаполисе возвели стену.Импровизированную бетонную стену возвели у одного из участков полицейского управления Миннеаполиса после нескольких дней протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Майдан» в США: штурм Белого дома, разгром штаб-квартиры CNN, поджоги полицейских грузовиков

Размеренное течение жизни на карантине в США неожиданно прервано. 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали местного жителя — темнокожего Джорджа Флойда. Формальная причина — он якобы оплатил пачку сигарет фальшивыми купюрами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU