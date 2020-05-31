2020-05-31T11:21:11+03:00
В мире

Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов

В результате беспорядков погиб один человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестовВо многих городах США ввели комендантский час из-за протестовФото: REUTERS
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США охватили массовые акции протеста, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. В результате во многих американских города были вынуждены ввести комендантский час.

Такие меры приняли власти Миннеаполиса, Лос-Анджелеса, Луисвилле, Колумбии, Денвере, Портленде, Милуоки, Коламбусе, а также соседний городов - Сиэтл, Сент-Пол, Филадельфия, Атланта, Питтсбург.

В результате беспорядков погиб один человек Фото: REUTERS

В результате беспорядков погиб один человекФото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, уже известно об одной жертве беспорядков в американском городе Индианаполисе, где еще трое получили огнестрельные ранения и был ранен один полицейский.

По последним данным, задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах. В Миннеаполисе, где протестующие вышли на ночной митинг, несмотря на комендантский час, полиция применила против собравшихся резиновые пули и слезоточивый газ, который использовали также и в Вашингтоне.

Вокруг полицейского участка в Миннеаполисе возвели стену.Импровизированную бетонную стену возвели у одного из участков полицейского управления Миннеаполиса после нескольких дней протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда.

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Размеренное течение жизни на карантине в США неожиданно прервано. 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали местного жителя — темнокожего Джорджа Флойда. Формальная причина — он якобы оплатил пачку сигарет фальшивыми купюрами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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