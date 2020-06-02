На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку
На здоровье людей испускаемое звездой излучение не скажется, считают ученые
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Ученые орбитальной обсерватории солнечной динамики (SDO) зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце. Она названа крупнейшей с октября 2017 года, сообщают в NASA.
Отмечается, что испускаемое от звезды нашей солнечной системы излучение слишком мало, чтобы оказать прямое и серьезное влияние на здоровье людей, в связи с чем предупреждений о солнечной активности не издавалось.
ИСТОЧНИК KP.RU