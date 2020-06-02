В Гонконге заявили о случае "супер-распространения" коронавируса
Ученые из Гонконга изучают случай массового заражения коронавирусом жителей одного жилого комплекса. Если окажется, что они заразились друг от друга, не контактируя между собой, то это будет первый случай "супер-распространения" инфекции.
Вирус нашли у жителей в здании Luquan Building, сообщает RTHK. По одной из версий, у семейной пары, которая здесь проживает, был высокий уровень вирусной нагрузки, то есть серьезные симптомы и выше среднего заразность. Ученые считают, что они могли стать разносчиками инфекции.
- Время от времени в Гонконге случаются спорадические случаи заболевания на местах,- сказал Сюй Шучан, правительственный эксперт-консультант и преподаватель кафедры дыхательной системы.
Он призвал выяснить обстоятельства распространения вируса в доме. Возможно, инфекция передалась через кнопки лифта или люди заразили в другом месте, например, на работе.
ИСТОЧНИК KP.RU