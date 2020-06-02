В Гонконге заявили о случае "супер-распространения" коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:09:09+03:00

Инфекцию нашли у людей из одного жилого комплекса, которые друг с другом не контактировали

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Ученые из Гонконга изучают случай массового заражения коронавирусом жителей одного жилого комплекса. Если окажется, что они заразились друг от друга, не контактируя между собой, то это будет первый случай "супер-распространения" инфекции.

Вирус нашли у жителей в здании Luquan Building, сообщает RTHK. По одной из версий, у семейной пары, которая здесь проживает, был высокий уровень вирусной нагрузки, то есть серьезные симптомы и выше среднего заразность. Ученые считают, что они могли стать разносчиками инфекции.

- Время от времени в Гонконге случаются спорадические случаи заболевания на местах,- сказал Сюй Шучан, правительственный эксперт-консультант и преподаватель кафедры дыхательной системы.

Он призвал выяснить обстоятельства распространения вируса в доме. Возможно, инфекция передалась через кнопки лифта или люди заразили в другом месте, например, на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU