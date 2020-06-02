В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:02:38+03:00

По данным Сергея Жвачкина, за последние четыре месяца в регионе темпы строительства выросли на 20%, объемы работ в обрабатывающем секторе - почти на 10% и даже торговля – на 4%. Фото пресс-службы администрации Томской области.

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2 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин в режиме видеоконференции провел еженедельное совещание с главами муниципальных образований. Глава региона отметил, что продуманные и взвешенные ограничительные меры в Томской области позволили найти баланс между здоровьем граждан, с одной стороны, и устойчивостью экономики, с другой.

«Мы не пошли по пути тотального бездумного закручивания гаек. У нас как работали, так и работают главные отрасли экономики. Причем работают в плюс, - сообщил Сергей Жвачкин. - Так, за последние четыре месяца сфера строительства выросла на 20%, обрабатывающий сектор - почти на 10%, торговля – на 4%, АПК – на 2%. Мы приняли беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одних только региональных налоговых льгот предоставили на 800 миллионов рублей».

Губернатор назвал ситуацию с распространением коронавируса и с самочувствием экономики стабильной, но указал, что «это не повод расслабляться», а активно помогать предпринимателям на местном уровне – городском и районном.

«И конечно, проблемы коронавируса не должны заслонять собой повседневные текущие дела, - сказал главам городов и районов Сергей Жвачкин. - Вашу основную работу никто не отменял: посевная, а затем и уборочная, ЕГЭ, подготовка к новому учебному году, благоустройство, ремонт дорог и коммуникаций, и многое-многое другое. Вы должны обо всем этом помнить и заниматься решением этих вопросов каждый день».