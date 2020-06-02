2020-06-02T10:02:38+03:00
Общество

В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики

Губернатор Сергей Жвачкин считает, что региону удалось найти баланс между здоровьем населения и устойчивостью бизнеса
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
По данным Сергея Жвачкина, за последние четыре месяца в регионе темпы строительства выросли на 20%, объемы работ в обрабатывающем секторе - почти на 10% и даже торговля – на 4%. Фото пресс-службы администрации Томской области.По данным Сергея Жвачкина, за последние четыре месяца в регионе темпы строительства выросли на 20%, объемы работ в обрабатывающем секторе - почти на 10% и даже торговля – на 4%. Фото пресс-службы администрации Томской области.
Изменить размер текста:

2 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин в режиме видеоконференции провел еженедельное совещание с главами муниципальных образований. Глава региона отметил, что продуманные и взвешенные ограничительные меры в Томской области позволили найти баланс между здоровьем граждан, с одной стороны, и устойчивостью экономики, с другой.

«Мы не пошли по пути тотального бездумного закручивания гаек. У нас как работали, так и работают главные отрасли экономики. Причем работают в плюс, - сообщил Сергей Жвачкин. - Так, за последние четыре месяца сфера строительства выросла на 20%, обрабатывающий сектор - почти на 10%, торговля – на 4%, АПК – на 2%. Мы приняли беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Одних только региональных налоговых льгот предоставили на 800 миллионов рублей».

Губернатор назвал ситуацию с распространением коронавируса и с самочувствием экономики стабильной, но указал, что «это не повод расслабляться», а активно помогать предпринимателям на местном уровне – городском и районном.

«И конечно, проблемы коронавируса не должны заслонять собой повседневные текущие дела, - сказал главам городов и районов Сергей Жвачкин. - Вашу основную работу никто не отменял: посевная, а затем и уборочная, ЕГЭ, подготовка к новому учебному году, благоустройство, ремонт дорог и коммуникаций, и многое-многое другое. Вы должны обо всем этом помнить и заниматься решением этих вопросов каждый день».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции
В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
Россия может увеличить объемы производства золота вдвое
В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки
Потерявшим работу в период пандемии предложили помочь с алиментами
После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента