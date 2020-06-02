Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:16:56+03:00

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Использование антисептиков становится нормой, россияне, опасаясь болезни, стараются обеззаразить руки и поверхности вокруг.

Врачи предупреждают, что литры антисептика и горы влажных салфеток могут навредить здоровью человека, а у детей вызвать в будущем тяжелые заболевания.

- Как часто нужно опрыскивать антисептиком ребёнка, который даже не ходил в ближайшие несколько часов на улицу? Этот вопрос задается регулярно. Или нужно ли несколько раз в день мыть дом хлоросодержащими средствами, обрабатывать постоянно руки, - говорит NEWS.ru главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Продеус.

Врач советует не впадать в крайности и придерживаться золотой середины. Чрезмерная обработка антисептиками и антибактериальным мылом приведет «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов».

- На нашей коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства убивают слабые, а остальные остаются. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами, — описывает механизм Андрей Продеус.

Это приведет к тому, что любая инфекция сможет приникать в организм и никакие антисептики ее не остановят.

Специалист советует, как можно уберечь ребенка от заражения. Достаточно носить маску, мыть руки обычным мылом, и ежедневно принимать душ. Обрабатывать руки антисептиком необходимо только в том случае, если ребенок касался грязных поверхностей.

Ранее аптекарь объяснила, почему с приходом пандемии были перебои с продажами антисептиков. А эксперты рассказали, возможно ли сделать обеззараживающее средство в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU