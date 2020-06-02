2020-06-02T10:16:56+03:00
Общество

Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции

Регулярное использование антисептиков и антибактериального мыла могут нанести вред коже
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Врач указал на опасность регулярной обработки рук антисептикомВрач указал на опасность регулярной обработки рук антисептикомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Использование антисептиков становится нормой, россияне, опасаясь болезни, стараются обеззаразить руки и поверхности вокруг.

Врачи предупреждают, что литры антисептика и горы влажных салфеток могут навредить здоровью человека, а у детей вызвать в будущем тяжелые заболевания.

- Как часто нужно опрыскивать антисептиком ребёнка, который даже не ходил в ближайшие несколько часов на улицу? Этот вопрос задается регулярно. Или нужно ли несколько раз в день мыть дом хлоросодержащими средствами, обрабатывать постоянно руки, - говорит NEWS.ru главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Продеус.

Врач советует не впадать в крайности и придерживаться золотой середины. Чрезмерная обработка антисептиками и антибактериальным мылом приведет «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов».

- На нашей коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства убивают слабые, а остальные остаются. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами, — описывает механизм Андрей Продеус.

Это приведет к тому, что любая инфекция сможет приникать в организм и никакие антисептики ее не остановят.

Специалист советует, как можно уберечь ребенка от заражения. Достаточно носить маску, мыть руки обычным мылом, и ежедневно принимать душ. Обрабатывать руки антисептиком необходимо только в том случае, если ребенок касался грязных поверхностей.

Ранее аптекарь объяснила, почему с приходом пандемии были перебои с продажами антисептиков. А эксперты рассказали, возможно ли сделать обеззараживающее средство в домашних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции
В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
Россия может увеличить объемы производства золота вдвое
В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки
Потерявшим работу в период пандемии предложили помочь с алиментами
После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента