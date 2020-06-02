2020-06-02T12:39:08+03:00
Общество

В Параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу

В Москве в торжествах примут участие 14 тысяч военных, по всей стране - 64 тысячи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Парады пройдут в разных регионах страны, но самый масштабный праздник по-традиции будет в столицеПарады пройдут в разных регионах страны, но самый масштабный праздник по-традиции будет в столицеФото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Парадах Победы 24 июня примут участие военные с иммунитетом к коронавиурсу. Это будут определять тестированием на антитела. Наличие антител означает, что человек уже переболел, с одной стороны не может заразиться повторно, с другой - не опасен для окружающих, поскольку не является переносчиком вируса.

- Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам,- приводит слова министра Звезда.

В московском Параде примут участие 14 тысяч военных. Торжества 24 июня пройдут и в других регионах страны, всего Парадам, приуроченным к празднованию 75-летия Победы, привлекут 64 тысячи военных.

Сергей Шойгу сообщил, что число зараженных коронавиурсом в рядах вооруженных сил снижается, а число излечившихся растет. Удалось не допустить вспышек заболевания.

- Россия пригласила поучаствовать в параде Победы на Красной площади парадные расчеты 19 государств,- сообщил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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