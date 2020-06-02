Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:09:13+03:00

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На днях с рабочим визитом Цивильск посетил врио главы Чувашии Олег Николаев. Он осмотрел новый детский сад, открытый на 240 мест, а также обсудил с местными властями вопрос с реконструкцией школы №2.

Оно располагается в двух зданиях, соединенных переходом, но даже при всем этом, из-за растущего числа учеников, кабинетов на всех не хватает. Сейчас здесь учатся 998 ребят. Нет возможности разделения классов на подгруппы при обучении иностранным и родному языкам, занятий профильных групп. Под учебные кабинеты используются учительская, музей, подсобные помещения.

Частично снять напряжение позволит строительство пристроя на 500 мест для начальной школы. Глава региона нашел это предложение перспективным и распорядился начать работу по разработке проектно-сметной документации.

«Школа перегружена: с нормативом 500 человек здесь на сегодняшний день учатся около тысячи детей. Я уже не говорю о выдерживании СанПиНов и так далее. Я дал поручение, чтобы активизировать проектную работу. Этот объект точно в первую очередь включаем. В любом случае ускоряйтесь с проектом, и на следующий год попытаемся включить его в реализацию», – подытожил Олег Николаев.