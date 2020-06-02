Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Всю последнюю неделю в России держится примерено одинаковый прирост заболевших в день. Это приблизительно 8 тысяч новых инфицированных за сутки. Президент российского медицинского общества Евгений Ачкасов объяснил, что означает такая статистика, и можем ли мы надеяться на стабилизацию обстановки.

- Мы видим прогрессивное снижение количества инфицированных в Москве, и при этом доля увеличения переходит как раз на регионы. В Москве есть существенный эффект от принимаемых мер и это отражается реально на количестве больных в клиниках, - заявил Ачкасов в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, резких всплесков коронавируса уже не будет. Однако не исключено, что из-за ослабления самоизоляции может произойти прирост заболевших. Тогда некоторые ограничительные меры могут вернуться.

Напомним, ко 2 июня в России зафиксировано 423 741 случай заражения коронавирусом. За последние стуки COVID-19 заболели 8 863 человек, 182 пациента скончались. При этом продолжает увеличиваться число выздоровевших. Только за последние сутки подтвердилось 11 108 случаев выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU