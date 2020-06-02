МИД РФ прокомментировал предложение Украины обсуждать Донбасс без России

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:53:12+03:00

Ранее вице-премьер незалежной заявил, что Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став «оккупационной силой»

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Переговоры по Донбассу без участия России не имеют никакой перспективы, в таком формате обсуждать ситуацию нет никакого смысла. Так в российском Министерстве иностранных дел прокомментировали предложение вице-премьер Украины Алексей Резников

«Любая страна имеет право встречаться с теми, с кем она хочет. Украина - не исключение. Но никакого отношения к России и урегулированию конфликта на юго-востоке это не имеет. Соответственно, и перспектив тоже», - передает РИА Новости слова источника в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что таким способом Киев в очередной раз попытался имитировать активность «вместо того, чтобы всерьез заняться выполнением Минских соглашений в диалоге с Донбассом».

Напомним ранее вице-премьер Украины предложил пригласить на переговоры по ситуации в Донбассе США и Великобритании вместо России. По словам Резникова, Москва якобы отказалась от своего статуса гаранта, став «оккупационной силой».

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР, а также обвинили Донецк и Луганск в нарушении режима тишины.

ИСТОЧНИК KP.RU