2020-06-02T18:24:38+03:00
Общество

Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние»

Российский лидер подписал указ о вручении наград за волонтерство
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении наград за волонтерство. Теперь отличившихся волонтеров будут награждать знаком отличия «За благодеяние».

В соответствии с президентским указом, награда может быть вручена «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Норма вносится в положение «Об учреждении ордена Святой великомученицы Екатерины и знака отличия За благодияние», которое было утверждено в 2012 году. Указ вступает в силу с момента его подписания во вторник, 2 июня 2020 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что волонтеры выполнили более 400 тысяч заявок на оказание социальной помощи москвичам в период самоизоляции. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и другие необходимые товары гражданам из группы риска, которым рекомендовано не выходить из дома в период распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван способ уничтожить коронавирус в воздухе
В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы на Красной площади
Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели
Россияне стали больше пить, пережидая пандемию
«Нацист и власовец» Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной
Стало известно, каких туристов пустят на курорты Кипра
Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние»
МИД РФ прокомментировал предложение Украины обсуждать Донбасс без России
В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса
Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни
Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса
В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР