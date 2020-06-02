Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние»

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:24:38+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении наград за волонтерство. Теперь отличившихся волонтеров будут награждать знаком отличия «За благодеяние».

В соответствии с президентским указом, награда может быть вручена «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Норма вносится в положение «Об учреждении ордена Святой великомученицы Екатерины и знака отличия За благодияние», которое было утверждено в 2012 году. Указ вступает в силу с момента его подписания во вторник, 2 июня 2020 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что волонтеры выполнили более 400 тысяч заявок на оказание социальной помощи москвичам в период самоизоляции. Добровольцы доставляют продукты, лекарства и другие необходимые товары гражданам из группы риска, которым рекомендовано не выходить из дома в период распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU