2020-06-02T18:12:06+03:00
Общество

«Нацист и власовец» Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной

Блогер назвал героя войны предателем
Роман ГОЛОВАНОВ
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Известные россияне выступили с поддержкой поправок в Конституцию. Один из героев ролика ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Другой - легендарный врач-кардиолог Лео Бокерия. Блогер Алексей Навальный выложил их записи в своем твиттере и назвал предателями:

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло за эту выходку потребовал привлечь блогера к административной ответственности за оскорбление Артеменко. А не так давно сторонники Навального загружали на сайт «Бессмертного полка» фото нацистов под видом солдат Красной армии.

— А что вы от него хотите? Какую реакцию вы от него ждали? Власовец, сторонники которого размещают портреты нацистских преступников, — сказал «КП» телеведущий Владимир Соловьев. — Он всего лишь последователен. То есть, конечно, для этого конченого недобитка, для этого власовца, являются предателями его власовской идеи те, которые сражались за родину, поэтому все логично. Негодяй и мерзавец чувствует своих. Его – это власовцы. Все, кто против него, это предатели его власовской идеи. Другой вопрос, что, видно, он не одинок и, кроме его сторонников, которые размещали портреты нацистских преступников и которые пойдут в тюрьму, он, как идеолог, почему-то не привлекается к ответственности.

Это абсолютно продолжение истории с фотографиями нацистов. Что он, что Волков, который пытался хоть как-то оправдать этих преступников. Теперь они накинулись на ветеранов и на героев. Все нормально. Они власовцы. Это абсолютно естественная реакция подонков.

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