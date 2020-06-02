Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы на Красной площади

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:48:41+03:00

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В ходе телефонного глава Минобороны России Шойгу пригласил американского коллегу Марку Эспера принять участие июня в параде Победы на Красной Площади, который состоится 24 июня. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Министры также обсудили проблему пандемии коронавируса и контроль над вооружениями. Шойгу также предложил Эсперу консолидировать усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией и сообщил, что Москва готова вести диалог по международной безопасности.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила поучаствовать в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военных, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Как ранее сообщил Шойгу, всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU