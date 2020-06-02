2020-06-02T18:48:41+03:00
Общество

Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы на Красной площади

Министр обороны России провел телефонный разговор с Эспером
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад ПобедыШойгу пригласил главу Пентагона на парад ПобедыФото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В ходе телефонного глава Минобороны России Шойгу пригласил американского коллегу Марку Эспера принять участие июня в параде Победы на Красной Площади, который состоится 24 июня. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Министры также обсудили проблему пандемии коронавируса и контроль над вооружениями. Шойгу также предложил Эсперу консолидировать усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией и сообщил, что Москва готова вести диалог по международной безопасности.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченный на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Россия пригласила поучаствовать в Параде на Красной площади парадные расчеты 19 государств. В московском Параде примут участие 14 тысяч военных, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. Как ранее сообщил Шойгу, всех проверят на наличие коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван способ уничтожить коронавирус в воздухе
В Минздраве рассказали, как распознать коронавирус у детей
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы на Красной площади
Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели
Россияне стали больше пить, пережидая пандемию
«Нацист и власовец» Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной
Стало известно, каких туристов пустят на курорты Кипра
Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние»
МИД РФ прокомментировал предложение Украины обсуждать Донбасс без России
В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса
Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни
Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса
В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР