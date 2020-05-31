2020-05-31T13:58:50+03:00
Общество

Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади

Песков выразил надежду, что к 24 июня от режима эпидемии "ничего не останется"
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площадиПутин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площадиФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал подробности проведения Парада Победы 24 июня. Он уточнил, что президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с трибуны на Красной площади

По словам Пескова, свое присутствие на торжествах по случаю Победы уже подтвердили президент Абхазии Аслан Бжания, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также лидеры Молдавии Игорь Додон и Сербии Александр Вучич

Представитель Кремля также выразил надежду, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Парад Победы, намеченный на 9 мая, был перенесен на 24 июня. Вместо традиционного шествия на Красной площади в Москве и еще 50 городах был проведен авиапарад.

Накануне российский лидер объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы, и поручил Минобороны определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, а также обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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