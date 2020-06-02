2020-06-02T20:53:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В России коронавирусом заболели 500 журналистов

Пятеро инфицированных представителей СМИ скончались
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России коронавирусом заболели 500 журналистовВ России коронавирусом заболели 500 журналистовФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирусную инфекцию нового типа выявили у 500 российских журналистов, пятеро из которых скончались. Об этом сообщил заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин.

«У 500 выявлено. И пять умерших», - ответил замминистра на вопрос РИА Новости о новых данных по количеству заболевших коронавирусом представителей СМИ в России.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 8 863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 715 случаев (то есть 41,9%) у контактных лиц, которые не имеют клинических проявлений болезни. Всего, по состоянию на вторник, 2 июня, в стране подтвердили 423 741 заболевший в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 182 летальных случая, а выздоровели 11 108 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 5 037 человек и186 985 выздоровевших

Ранее в ВОЗ опровергают данные, что коронавирус становится менее опасен. В организации отметили, что это по-прежнему смертельный вирус и особенно тяжело переносят инфекцию люди старшего возраста, а также те, у кого диабет или болезни сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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